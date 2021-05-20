Штайнер: Мазепин был счастлив после тренировок Гран-при Монако

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что пилот команды Никита Мазепин испытывал положительные эмоции после завершения свободных практик Гран-при Монако.
«Думаю, Никита хорошо поработал. Я говорил с ним после заездов, он был счастлив. Он сказал, что этот день принёс ему больше радости, чем какой-либо другой с момента перехода в Формулу-1 и с момента начала сезона. Никита не делал ничего такого, чего не следовало бы делать, он прибавлял от круга к кругу. Мы движемся в верном направлении.
Мазепин почувствовал уверенность в машине, это то, что он сказал мне. Он был доволен и уверен в болиде. Не знаю всех деталей, не знаю, что было иначе, но Никита не думает, что теперь он может быть доволен собой на все 100%», — приводит слова Штайнера GPFans.
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