Штайнер: Мазепин был счастлив после тренировок Гран-при Монако

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что пилот команды Никита Мазепин испытывал положительные эмоции после завершения свободных практик Гран-при Монако.

«Думаю, Никита хорошо поработал. Я говорил с ним после заездов, он был счастлив. Он сказал, что этот день принёс ему больше радости, чем какой-либо другой с момента перехода в Формулу-1 и с момента начала сезона. Никита не делал ничего такого, чего не следовало бы делать, он прибавлял от круга к кругу. Мы движемся в верном направлении.

Мазепин почувствовал уверенность в машине, это то, что он сказал мне. Он был доволен и уверен в болиде. Не знаю всех деталей, не знаю, что было иначе, но Никита не думает, что теперь он может быть доволен собой на все 100%», — приводит слова Штайнера GPFans.