Леклер — о темпе «Феррари»: слишком хорош, чтобы поверить в это

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что настолько впечатлён темпом «Феррари» на Гран-при Монако, что пока не готов в него действительно поверить.
«Я был достаточно удивлён тем, что практика завершилась так. Здесь важно проехать как можно больше кругов. К сожалению, с учётом моих проблем в первой практике в той сессии мне удалось пройти только четыре круга. В ходе второй практики всё было достаточно просто, я с лёгкостью собрал круг. Но уверен, что у «Мерседеса» и «Ред Булл» есть больший запас, чем у нас.
В любом случае нужно дождаться субботы. Пока всё выглядит хорошо, даже слишком хорошо, чтобы поверить в это. Подождём и посмотрим. В субботу мы действительно узнаем, где находимся относительно соперников», — приводит слова монегаска Crash.
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