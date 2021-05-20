Леклер — о темпе «Феррари»: слишком хорош, чтобы поверить в это

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что настолько впечатлён темпом «Феррари» на Гран-при Монако, что пока не готов в него действительно поверить.

«Я был достаточно удивлён тем, что практика завершилась так. Здесь важно проехать как можно больше кругов. К сожалению, с учётом моих проблем в первой практике в той сессии мне удалось пройти только четыре круга. В ходе второй практики всё было достаточно просто, я с лёгкостью собрал круг. Но уверен, что у «Мерседеса» и «Ред Булл» есть больший запас, чем у нас.

В любом случае нужно дождаться субботы. Пока всё выглядит хорошо, даже слишком хорошо, чтобы поверить в это. Подождём и посмотрим. В субботу мы действительно узнаем, где находимся относительно соперников», — приводит слова монегаска Crash.