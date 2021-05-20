Хорнер усомнился в легальности переднего крыла «Мерседеса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал понять, что у него есть сомнения по поводу легальности переднего крыла «Мерседеса». Функционер упомянул об этом в контексте скандала, который поднялся вокруг ужесточения проверок гибкости заднего антикрыла болидов, вызванных жалобой Льюиса Хэмилтона на «Ред Булл».

«Полагаю, если бы камера на болиде соперников смотрела в другую сторону, мы бы сейчас также обсуждали вопрос легальности. Посмотрите съёмку с передней камеры «Мерседеса». Закрылок переднего антикрыла то появляется в кадре, то снова исчезает. Чем отличаются ситуации «Мерседеса» и «Ред Булл»?

Требования по части проверок менялись много раз, в этом нет ничего нового. Мы говорим лишь об одном аспекте болида. Вокруг ситуации много шума, и понятно, почему он поднимается. Вы же, ребята, попадаетесь на крючок», — приводит слова Хорнера Planet F1.