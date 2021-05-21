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Норрис: перед уик-эндом писал Сайнсу, что у него хорошие шансы на победу

Норрис: перед уик-эндом писал Сайнсу, что у него хорошие шансы на победу
Арина Ершова
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от первого дня Гран-при Монако.

«Монако — непростая трасса, на которой нелегко освоиться и набрать скорость. Я чувствовал себя довольно комфортно в машине во время первой практики. Обычно, когда приезжаешь сюда, всегда чувствуешь себя немного чужим: стены, кочки и всё такое, поэтому трудно укрепить уверенность в себе.

Ожидал ли такого выступления от „«Феррари»? После Испании — да. Конечно, они были очень быстры на последней шикане. Перед уик-эндом я написал Карлосу Сайнсу, что у него хорошие шансы на победу. Посмотрим. Для нас это было ожидаемо, для зрителей — может, нет.

Мы знаем, где они быстры, а где нет. Эта трасса подходит им очень хорошо, так что это не сюрприз. Но в дальнейшем на других трассах мы сможем отыграть несколько позиций. «Феррари» выглядит сильно, и для нас это не лучшая ситуация, но мы сделаем всё возможное“, — приводит слова Норриса GPFans.

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