Вассёр: новые крылья будут стоить «Альфа Ромео» целого состояния. Это коснётся всех

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказался о ужесточении проверок заднего антикрыла, которые были вызваны жалобами пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на этот элемент на болиде «Ред Булл».

«Я немного расстроен подходом к изменению правил. Ужесточать проверки совсем нечестно, потому что дело инженеров Ф-1 и конструкторов — разрабатывать детали на пределе регламента. Если изменить его в ходе сезона, им придётся разрабатывать новые детали. Команды, в которых говорят, что их это не коснётся, должно быть, шутят. Это коснётся всех.



Это первый раз, когда мы видим нечто подобное. Если вы достигли максимума, хорошо поработали, вам придётся делать новые крылья. И с точки зрения экономии средств это огромные, огромные усилия. У нас есть время, чтобы сделать это, но это будет стоить нам целого состояния», — приводит слова Вассёра Racefans365.