Формула-1. Гран-при Монако. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 22 мая, на уличной трассе в Монте-Карло состоится третья свободная практика пятого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2021 — Гран-при Монако. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
После четвёртого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Ф-1 — пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Монако. Онлайн-трансляция третьей практики
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