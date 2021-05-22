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Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Онлайн-трансляция
Евгений Кустов
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Сегодня, 22 мая, состоится квалификация пятого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Монако. Этап принимает уличная трасса в Монте-Карло. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.

После четвёртого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Монако. Онлайн-трансляция квалификации

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