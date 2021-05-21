Льюис Хэмилтон: Формула-1 превратилась в клуб мальчиков-миллиардеров

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о молодом поколении гонщиков Формулы-1.

«Не знаю, могу ли я судить, хорошее это поколение или плохое. Я пришёл вместе с Нико Росбергом и Робертом Кубицей, незадолго до меня был Фернандо Алонсо, до этого была эра Михаэля Шумахера — всегда будут какие-либо эпохи. Лично я считаю, что сейчас мы живём в такое время, когда Формула-1 превратилась в клуб мальчиков-миллиардеров.



Если бы я начал всё сначала, будучи ребёнком из семьи рабочего класса, я не смог бы оказаться здесь, потому что у других мальчиков было бы гораздо больше денег.



Мы должны работать над тем, чтобы изменить это и сделать спорт доступным не только для богатых, но и для людей из более скромных семей», — приводит слова Хэмилтона AS.