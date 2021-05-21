Шварцман сошёл после аварии на первом круге первой гонки Ф-2 в Монако

Российский гонщик Роберт Шварцман раньше всех сошёл с дистанции в первой спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Монако. На стартовом круге россиянин в борьбе с соперниками допустил ошибку и задел отбойник, повредив переднее антикрыло и подвеску. После пит-стопа Шварцман вернулся на трассу, уступая лидерам почти круг, однако стало понятно, что повреждения автомобиля помешают Роберту продолжить борьбу. Спустя круг пилот программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» вернулся в боксы и сошёл.
Таким образом, во второй спринтерской гонке утром в субботу, 22 мая, Шварцман будет стартовать 22-м и последним. В третьей — основной — гонке уик-энда россиянин примет старт со второй позиции.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первой гонки Формулы-2 в Монако.
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