Шварцман сошёл после аварии на первом круге первой гонки Ф-2 в Монако

Российский гонщик Роберт Шварцман раньше всех сошёл с дистанции в первой спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Монако. На стартовом круге россиянин в борьбе с соперниками допустил ошибку и задел отбойник, повредив переднее антикрыло и подвеску. После пит-стопа Шварцман вернулся на трассу, уступая лидерам почти круг, однако стало понятно, что повреждения автомобиля помешают Роберту продолжить борьбу. Спустя круг пилот программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» вернулся в боксы и сошёл.



Таким образом, во второй спринтерской гонке утром в субботу, 22 мая, Шварцман будет стартовать 22-м и последним. В третьей — основной — гонке уик-энда россиянин примет старт со второй позиции.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первой гонки Формулы-2 в Монако.