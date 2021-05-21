Гуаньюй выиграл первую гонку Формулы-2 в Монако, Лундгор и Шварцман сошли

Китайский гонщик академии «Альпин» Чжоу Гуаньюй одержал победу в первой спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Монако. Китаец лидировал со старта до финиша. Кристиан Лундгор, шедший после старта вторым, сошёл из-за проблем с двигателем. После этого на подиум вместе с Гуаньюем поднялись Фелипе Другович и Рой Ниссани.
Во второй спринтерской гонке с поул-позишен будет стартовать занявший десятое место Маркус Армстронг. Он под самый финиш опередил Джехана Дарувалу. Россиянин Роберт Шварцман, напомним, сошёл из-за последствий столкновения с отбойником на первом круге.
Формула-2. Монако. Первая гонка.
1. Чжоу Гуаньюй — 30 кругов
2. Фелипе Другович +2,3
3. Рой Ниссани +5,9
4. Ральф Бошунг +7,4
5. Юри Випс +11,0
6. Дэниел Тиктум +11,4
7. Тео Пуршер +13,2
8. Оскар Пиастри +15,2
9. Лайам Лоусон +17,5
10. Маркус Армстронг +18,9
11. Джехан Дарувала +19,2…
21. Кристиан Лундгор — сошёл
22. Роберт Шварцман — сошёл.
Формула-2. Общий зачёт.
1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 56 очков
2. Лайам Лоусон («Хайтек») — 30 очков
3. Джехан Дарувала («Карлин») — 28 очков
4. Дэниэл Тиктум («Карлин») — 23 очка
5. Оскар Пиастри («Према») — 22 очка
6. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 18 очков
7. Кристиан Лундгор («АРТ») — 16 очков
8. Роберт Шварцман («Према») — 16 очков
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 14 очков
10. Тео Пуршер («АРТ») — 14 очков.
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