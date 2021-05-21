Норрис считает, что Риккардо адаптировался к машине «Макларена» хуже, чем Сайнс

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сравнил выступление напарника Даниэля Риккардо и бывшего гонщика команды Карлоса Сайнса, в нынешнем сезоне представляющего «Феррари».

«Даниэль очень, очень быстрый, когда у него есть машина, которая его устраивает. Но как только возникает парочка проблем, он теряет уверенность в себе, как и большинство гонщиков. Это просто то, чего у одних гонщиков больше, чем у других. Дело в уверенности.



Судя по тому, что я видел до сих пор, ему нужна машина, которая действительно подходит ему чуть больше. Карлос Сайнс был очень хорош за рулём машины, которой не всегда было приятно управлять. Думаю, что это одна из тех вещей, которым и я научился на данный момент», — приводит слова Норриса GrandPX.news.