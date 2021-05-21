Руководитель «Астон Мартин»: третье место в Кубке конструкторов уже слишком далеко

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от оставшейся части сезона.

«Думаю, третье место в Кубке конструкторов, к сожалению, уже слишком далеко. Мы будем упорно бороться с другими командами из середины пелотона, чтобы понять, как высоко мы можем подняться. Но мы хотели бы оказаться в первой половине к концу года.



Все мы недовольны ситуацией, в которой находимся. Мы должны быть реалистами и понимать, что мы можем сделать в условиях заморозки развития болида и нового регламента, который значительно изменится в 2022 году. Нужно понимать ситуацию, в которой мы находимся, и делать всё возможное с машиной и инструментами, которые у нас есть.



Конечно, всегда есть давление, когда ты не достигаешь тех результатов, на которые рассчитывал. Но, как я уже сказал, мы должны делать то, что в наших силах, не ставя под угрозу программу 2022 года», — приводит слова Зафнауэра Autosport.