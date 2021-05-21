Вольф опроверг, что «Даймлер» продаёт свою долю в команде Ф-1 «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг информацию о том, будто бы концерн «Даймлер» принял решение продать оставшуюся долю акций в немецкой команде. Несколько дней назад в СМИ появился отчёт. Согласно документам продажа активов коллектива ещё не завершена, а «Даймлер» готовится продать 33% оставшихся акций.

Но Вольф заверил, что вся информация из отчётности была неправильно интерпретирована. По его словам, речь идёт о сделке между INEOS и «Даймлером», которая уже фактически состоялась, но де-юре ещё не оформлена.

«Речь идёт о продаже 33% акций INEOS, а также о продаже нескольких процентов акций мне. Договор подписан, но сделка не закрыта. Ожидаем, что это случится в третьем квартале 2021 года», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.