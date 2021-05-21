Хэмилтон — о борьбе с расизмом: были неудобные разговоры с «Мерседесом» и спонсорами

Семикратный чемпион мира, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что на фоне его активизации борьбы с расизмом, ему довелось провести неприятные разговоры с руководителями команды и спонсорами.

«Я основал комиссию, которая рассказывает о всех вызовах, стоящих перед темнокожими. Вероятно, у белых нет такого рода проблем. Это не вопрос разделения, мы хотим объединять людей и просвещать их. Если у вас есть друг, который принадлежит к какому-либо меньшинству, вы можете спросить его, с какими трудностями он сталкивается из-за своих отличий.

Мне пришлось провести неудобные разговоры с боссами, с «Мерседесом», со спонсорами. У нас должны быть такие разговоры, мы не должны этого стыдиться. Нужно смотреть, чего мы можем достичь в вопросе разнообразия в Формуле-1», — приводит слова Хэмилтона AS.