Феттель: не могу давать советы Ферстаппену, ведь я проиграл Хэмилтону

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель сказал, что никак не может помочь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену в его борьбе с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Я не могу давать советы Максу по поводу борьбы с Хэмилтоном, ведь я не добился успеха в противостоянии с Льюисом. Я проиграл ему, так что лучше не буду давать никаких советов. Впереди длинный год, нас ждёт много гонок, так что не знаю… В общем, это так не работает, я не могу дать никакой совет», — приводит слова Феттеля Marca.

Напомним, выступая в составе «Феррари», Феттель в 2017 и 2018 году пытался навязать борьбу Хэмилтону, но во второй половине сезона сдавал и проигрывал схватку за титул. Минувший сезон стал для немца самым неудачным в составе «Феррари». С 2021 года Себастьян защищает цвета «Астон Мартин».