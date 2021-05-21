Феттель: не могу давать советы Ферстаппену, ведь я проиграл Хэмилтону

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель сказал, что никак не может помочь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену в его борьбе с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.
«Я не могу давать советы Максу по поводу борьбы с Хэмилтоном, ведь я не добился успеха в противостоянии с Льюисом. Я проиграл ему, так что лучше не буду давать никаких советов. Впереди длинный год, нас ждёт много гонок, так что не знаю… В общем, это так не работает, я не могу дать никакой совет», — приводит слова Феттеля Marca.
Напомним, выступая в составе «Феррари», Феттель в 2017 и 2018 году пытался навязать борьбу Хэмилтону, но во второй половине сезона сдавал и проигрывал схватку за титул. Минувший сезон стал для немца самым неудачным в составе «Феррари». С 2021 года Себастьян защищает цвета «Астон Мартин».
- 21 мая 2021
-
22:44
-
21:43
-
20:50
-
19:48
-
18:22
-
17:30
-
16:51
-
15:30
-
15:25
-
15:24
-
14:50Смоляр: я нацелен на победу в чемпионате Эксклюзив
-
13:37
-
12:58
-
12:50
-
12:22
-
11:32
-
10:54
-
10:28
-
09:25
-
01:01
-
00:54
- 20 мая 2021
-
23:06
-
22:39
-
21:37
-
21:09
-
20:28
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:27
-
19:19
-
19:13
-
19:09
-
18:59
-
18:58