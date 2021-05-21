Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель: не могу давать советы Ферстаппену, ведь я проиграл Хэмилтону

Феттель: не могу давать советы Ферстаппену, ведь я проиграл Хэмилтону
Микаил Гусейнов
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель сказал, что никак не может помочь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену в его борьбе с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Я не могу давать советы Максу по поводу борьбы с Хэмилтоном, ведь я не добился успеха в противостоянии с Льюисом. Я проиграл ему, так что лучше не буду давать никаких советов. Впереди длинный год, нас ждёт много гонок, так что не знаю… В общем, это так не работает, я не могу дать никакой совет», — приводит слова Феттеля Marca.

Напомним, выступая в составе «Феррари», Феттель в 2017 и 2018 году пытался навязать борьбу Хэмилтону, но во второй половине сезона сдавал и проигрывал схватку за титул. Минувший сезон стал для немца самым неудачным в составе «Феррари». С 2021 года Себастьян защищает цвета «Астон Мартин».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021