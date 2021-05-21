Хэмилтон: не думаю, что в 41 год буду в Формуле-1

Семикратный чемпион мира, 36-летний Льюис Хэмилтон дал понять, что в течение следующих пяти лет он завершит карьеру.

«Готов ли я выступать до 41 года и повторить Кими Райкконена? Думаю, что нет. Не думаю, что буду пилотировать всю жизнь, хотя это самое важное путешествие в моей жизни. Есть много чего такого, что бы мне хотелось повторять от сезона к сезону. Но есть и то, чего мне бы делать не хотелось. До возраста Райкконена мне нужно провести в Формуле-1 ещё пять лет, не думаю, что до этого дойдёт, даже невзирая на фразу, что никогда нельзя говорить „никогда“», — приводит слова Хэмилтона AS.

Хэмилтон проводит пятнадцатый сезон в Формуле-1. Напомним, что его действующий контракт с «Мерседесом» завершается в конце 2021 года.