Хэмилтон не сожалеет, что не перешёл в «Феррари»

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что нисколько не сожалеет о том, что за годы карьеры ему так и не довелось выступить за «Феррари».

«Сожалею ли я, что не стал пилотом „Феррари“? Я не живу сожалениями. Порой я делаю ошибки и думаю, мог ли я что-то сделать иначе. Я предпочту оказаться не в топ-команде. Когда я пришёл в „Мерседес“, команда занимала пятое место в Кубке Конструкторов. Мы начинали с низов. Топ-команды имеют рекорды, за их плечами есть успех, так что победы в таких коллективах значат меньше», — приводит слова британского пилота AS.

Напомним, по итогам нынешнего сезона Хэмилтон может стать восьмикратным чемпионом мира, что станет абсолютным рекордом в истории Ф-1.