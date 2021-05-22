Хэмилтон не сожалеет, что не перешёл в «Феррари»
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что нисколько не сожалеет о том, что за годы карьеры ему так и не довелось выступить за «Феррари».
«Сожалею ли я, что не стал пилотом „Феррари“? Я не живу сожалениями. Порой я делаю ошибки и думаю, мог ли я что-то сделать иначе. Я предпочту оказаться не в топ-команде. Когда я пришёл в „Мерседес“, команда занимала пятое место в Кубке Конструкторов. Мы начинали с низов. Топ-команды имеют рекорды, за их плечами есть успех, так что победы в таких коллективах значат меньше», — приводит слова британского пилота AS.
Напомним, по итогам нынешнего сезона Хэмилтон может стать восьмикратным чемпионом мира, что станет абсолютным рекордом в истории Ф-1.
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