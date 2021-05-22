Полиция остановила сейфти-кар на улицах Монако

Пилот машины безопасности Формулы-1 Бернд Мейландер рассказал, что на неделе проведения Гран-при Монако его за рулём сейфти-кара останавливала полиция княжества.

«На обычных трассах у нас есть возможность проводить тесты перед Гран-при, но в Монте-Карло машины безопасности и скорой помощи зачастую лишены такой возможности. В любом случае здесь мы проверяем силу радиосигнала. Делая это, мы выехали на трассу, но у нас не были установлены номера, ведь обычно, на стационарных автодромах, они нам не особо нужны. Полицейский указал нам на отсутствие номеров.

Он был достаточно любезен, чтобы проехать с нами до пит-лейна. Возможно, это было лишним, но, как оказалось, он начал работу недавно и не привык к тому, что мы можем наматывать круги», — приводит слова Мейландера Spedweek.