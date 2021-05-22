Полиция остановила сейфти-кар на улицах Монако

Пилот машины безопасности Формулы-1 Бернд Мейландер рассказал, что на неделе проведения Гран-при Монако его за рулём сейфти-кара останавливала полиция княжества.
«На обычных трассах у нас есть возможность проводить тесты перед Гран-при, но в Монте-Карло машины безопасности и скорой помощи зачастую лишены такой возможности. В любом случае здесь мы проверяем силу радиосигнала. Делая это, мы выехали на трассу, но у нас не были установлены номера, ведь обычно, на стационарных автодромах, они нам не особо нужны. Полицейский указал нам на отсутствие номеров.
Он был достаточно любезен, чтобы проехать с нами до пит-лейна. Возможно, это было лишним, но, как оказалось, он начал работу недавно и не привык к тому, что мы можем наматывать круги», — приводит слова Мейландера Spedweek.
- 22 мая 2021
-
10:23
-
09:36
-
09:00
-
06:00
-
00:52
- 21 мая 2021
-
23:55
-
22:44
-
21:43
-
20:50
-
19:48
-
18:22
-
17:30
-
16:51
-
15:30
-
15:25
-
15:24
-
14:50Смоляр: я нацелен на победу в чемпионате Эксклюзив
-
13:37
-
12:58
-
12:50
-
12:22
-
11:32
-
10:54
-
10:28
-
09:25
-
01:01
-
00:54
- 20 мая 2021
-
23:06
-
22:39
-
21:37
-
21:09
-
20:28
-
19:57
-
19:49
-
19:36