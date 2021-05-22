Менеджер Ферстаппена: Макс никогда не станет таким, как Хэмилтон. Прежде всего он — пилот
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Менеджер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Раймон Вермулен убеждён, что его клиент никогда не пойдёт по тому же пути, по которому пошёл Льюис Хэмилтон за пределами Формулы-1.
«Чтобы стать мировым брендом Формулы-1, Максу прежде всего нужно завоевать титул. Так что мы фокусируемся на выступлениях. Станет ли Ферстаппен таким же мировым брендом, как Хэмилтон, в человеческом плане? Когда Льюис был в возрасте Макса, он не был так откровенен, как Ферстаппен сейчас. С Максом понятно, что вы получаете то, что видите.
В первую очередь он хочет быть пилотом Формулы-1. Прежде всего он гонщик. Макс никогда не станет таким, как Хэмилтон. Он не тот человек», — приводит слова менеджера издание Limburger.nl.
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