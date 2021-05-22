Култхард предположил, что Боттас уже знает о своём уходе из «Мерседеса»

Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард предположил, что недавнее поведение гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса на Гран-при Испании может говорить о том, что финн уже знает, что это его последний год с немецкой командой. Напомним, в ходе гонки в Барселоне Боттас не стал безоговорочно следовать командной тактике, а после заявил, что был «занят своей гонкой».
«Возможно, он уже знает, что контракт с ним продлеваться не будет. Такое возможно. Когда я уходил из „Макларена“, мне сообщили об этом в июне, в ходе Гран-при Франции», — приводит слова шотландца PlanetF1.
Напомним, Боттас выступает в составе «Мерседеса» с 2017 года. Команда с ним неизменно продлевает контракт лишь на один сезон. В последнее время эксперты и болельщики всё чаще критикую Валттери за неспособность конкурировать с напарником Льюисом Хэмилтоном.
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