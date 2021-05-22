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Ферстаппен — лучший на третьей тренировке ГП Монако, Мазепин — 16-й, Шумахер разбил болид

Ферстаппен — лучший на третьей тренировке ГП Монако, Мазепин — 16-й, Шумахер разбил болид
Микаил Гусейнов
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На городской трассе Монте-Карло завершилась третья тренировка Гран-при Монако. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял Карлос Сайнс из «Феррари», топ-3 замкнул напарник Сайнса Леклер.

Никита Мазепин из «Хааса» показал 16-е время. Его напарник Мик Шумахер показал 14-й результат, но в конце сессии всерьёз разбил болид.

Формула-1. Гран-при Монако. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.11,294
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,047
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,258
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,471
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,523
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,694
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,726
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,004
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,063
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,243
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,245
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,406
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,665
14. Мик Шумахер («Хаас») +1,845
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,035
16. Никита Мазепин («Хаас») +2,096
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,153
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,181
19. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,228
20. Эстебан Окон («Альпин») +2,320.

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