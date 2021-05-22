Шумахер жёстко разбил болид на третьей тренировке Гран-при Монако

Пилот «Хааса» Мик Шумахер серьёзно повредил болид в ходе третьей тренировки Гран-при Монако. Машина получила повреждения и на задней, и на передней части. К счастью, молодой немец сумел самостоятельно покинуть болид. Напомним, в четверг Шумахер также попал в аварию.

Соответствующее фото доступно на странице «Хааса» в «Твиттере».

По итогам сессии Шумахеру удалось показать четырнадцатое время. Лучшим по итогам третьей тренировки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, топ-3 замкнул Шарль Леклер. Россиянин Никита Мазепин показал шестнадцатое время.

Напомним, квалификация Гран-при Монако состоится сегодня, 22 мая. Начало сессии запланировано на 17:00.