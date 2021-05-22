Шумахер не примет участия в квалификации Гран-при Монако

Пилот «Хааса» Мик Шумахер не сможет принять участия в квалификации Гран-при Монако, сообщает пресс-служба американской команды на странице в «Твиттере».
«К сожалению, Мик не будет участвовать в квалификационной сессии из-за повреждения шасси, которое произошло в результате инцидента в третьей тренировке», — сказано в сообщении.
Таким образом, вероятнее всего, молодой немец примет старт в Монако с пит-лейн.
Напомним, по итогам сессии Шумахеру удалось показать четырнадцатое время. Лучшим по итогам третьей тренировки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время у гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, топ-3 замкнул Шарль Леклер. Россиянин Никита Мазепин показал 16-е время. Напомним, квалификация Гран-при Монако состоится сегодня, 22 мая. Начало сессии запланировано на 16:00 мск.
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