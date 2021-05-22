Ферстаппен: красный флаг лишил нас шансов на поул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, которую он закончил на второй позиции.



«Нам очень не повезло с красными флагами. Я чувствовал себя очень комфортно. Никто не ехал быстро первый круг, мы планировали проехать два прогревочных и третий быстрый, но красный флаг лишил нас шансов на поул.



Тем не менее мы проводим хороший уик-энд, хорошо прибавили после четверга, так что всё очень даже неплохо. Конечно, в Монако легко появляется красный флаг, но мы этого не ожидали, так что жаль, что так вышло», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.



Поул по итогам квалификации завоевал Шарль Леклер, который и стал причиной красных флагов, разбив машину на второй быстрой попытке.