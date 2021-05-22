Леклер: беспокоюсь по поводу возможного штрафа за замену коробки передач

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, которую он закончил на первой позиции, но разбил машину на второй быстрой попытке в третьем сегменте.
«Обидно закончить квалификацию в стене, это портит ощущения, но я невероятно доволен своим кругом. Я не так хорошо прошёл первый поворот, но смог отыграться на втором и третьем секторах. Я рад оказаться на поуле, потому что после второго сегмента было сложно собраться с мыслями.
Я был слишком эмоционален в машине, но мне удалось собрать всё воедино в третьем сегменте, так что я доволен. Очки дают завтра, но мы удивлены тем, что мы на поуле и четвёртом месте по итогам квалификации. Я беспокоюсь по поводу возможного штрафа за замену коробки передач, мне всегда здесь невезло, но давайте подождём и посмотрим», — приводит слова Леклера BBC.
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