Леклер: беспокоюсь по поводу возможного штрафа за замену коробки передач

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, которую он закончил на первой позиции, но разбил машину на второй быстрой попытке в третьем сегменте.



«Обидно закончить квалификацию в стене, это портит ощущения, но я невероятно доволен своим кругом. Я не так хорошо прошёл первый поворот, но смог отыграться на втором и третьем секторах. Я рад оказаться на поуле, потому что после второго сегмента было сложно собраться с мыслями.



Я был слишком эмоционален в машине, но мне удалось собрать всё воедино в третьем сегменте, так что я доволен. Очки дают завтра, но мы удивлены тем, что мы на поуле и четвёртом месте по итогам квалификации. Я беспокоюсь по поводу возможного штрафа за замену коробки передач, мне всегда здесь невезло, но давайте подождём и посмотрим», — приводит слова Леклера BBC.