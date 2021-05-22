Мазепин прокомментировал 19-й результат в квалификации Гран-при Монако
Поделиться
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги квалификации Гран-При Монако, которую он завершил на 19-й позиции.
«Мы немного расстроены, так как это уже не первый уик-энд, когда мы нередко неплохо выглядим во время практик, но в квалификации наши конкуренты способны выдать больше. Я думал о том, что мы можем вновь попасть в эту ловушку после очень хорошей третьей тренировки. Я знал, что мы хорошо и стабильно выполняли свою работу во время уик-энда, но, вероятно, у нас не было так много в запасе, когда это было действительно необходимо. Думаю, все сегодня отлично выполнили свою работу, чтобы извлечь из машины максимум. Я наслаждался пилотажем, атмосфера была классной», — приводит слова Мазепина пресс-служба его команды.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 22 мая 2021
-
20:14
-
20:09
-
19:43
-
19:25
-
18:35
-
17:53
-
17:49
-
17:05
-
15:47
-
15:00
-
14:50
-
14:17
-
14:15
-
14:14
-
14:09
-
13:50
-
12:50
-
11:31
-
10:23
-
09:36
-
09:00
-
06:00
-
00:52
- 21 мая 2021
-
23:55
-
22:44
-
21:43
-
20:50
-
19:48
-
18:22
-
17:30
-
16:51
-
15:30
-
15:25
-
15:24
-
14:50Смоляр: я нацелен на победу в чемпионате Эксклюзив
Партнерский контент
Рекомендуем вам