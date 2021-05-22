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Мазепин прокомментировал 19-й результат в квалификации Гран-при Монако

Мазепин прокомментировал 19-й результат в квалификации Гран-при Монако
Александр Кожевников
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги квалификации Гран-При Монако, которую он завершил на 19-й позиции.

«Мы немного расстроены, так как это уже не первый уик-энд, когда мы нередко неплохо выглядим во время практик, но в квалификации наши конкуренты способны выдать больше. Я думал о том, что мы можем вновь попасть в эту ловушку после очень хорошей третьей тренировки. Я знал, что мы хорошо и стабильно выполняли свою работу во время уик-энда, но, вероятно, у нас не было так много в запасе, когда это было действительно необходимо. Думаю, все сегодня отлично выполнили свою работу, чтобы извлечь из машины максимум. Я наслаждался пилотажем, атмосфера была классной», — приводит слова Мазепина пресс-служба его команды.

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