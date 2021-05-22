Мик Шумахер: нам не повезло, но это не выбьет нас из колеи

Пилот «Хааса» Мик Шумахер подвёл итоги субботней программы Гран-при Монако. Немец разбил машину в третьей тренировке и не смог принять участие в квалификации.



«Ощущения от машины были очень хорошими. Мои первые быстрые круги в третьей практике были очень конкурентоспособными, мы были на уровне „Альпин“ и „Уильямса“ — было очень хорошо это видеть. Обычно с нашими шинами нельзя прибавить на втором и третьем кругах. Никогда не знаешь, что могло произойти, но я думаю, что мы точно были в борьбе с Латифи и Алонсо, то было бы что-то особенное.



В целом, я просто слишком атаковал. Мне очень жаль команду. Мы потеряли целую сессию, пропустив квалификацию. Очень не повезло, но это не выбьет нас из колеи. Мы стартуем с 20-го места, и есть немало парней, которых мы можем обогнать. Это особенная трасса, особенное событие, и я надеюсь, что гонка будет особенной. Если мы сможем показать наш потенциал и скорость и сможем провести ряд классных манёвров, то было бы здорово», — приводит слова Шумахера пресс-служба его команды.