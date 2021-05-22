Штайнер: в гонке у «Хааса» скорее есть надежда, чем что-то ещё

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал итоги субботних сессий Гран-при Монако для Мика Шумахера и Никиты Мазепина.
«Я бы сказал, что третья практика выглядела для нас довольно хорошо — пока у Мика не произошел инцидент на последнем круге. В квалификации, очевидно, Мик не смог принять участия из-за повреждений машины, так что теперь его болид будет готов к завтрашней гонке.
Наша машина просто работает недостаточно хорошо, мы всегда расстроены этим, но знаем, каковы наши шансы. Мы сделаем всё возможное в завтрашней гонке. Если случится что-то странное вроде дождя или машины безопасности, мы воспользуемся этим. Возможно, тогда мы сможем что-то попробовать. Это скорее надежда, чем что-то ещё», — приводит слова Штайнера пресс-служба его команды.
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