Коробка передач на машине Леклера не получила серьёзных повреждений

Первые проверки коробки передач на машине «Феррари» Шарля Леклера не выявили серьёзных повреждений коробки передач в аварии в квалификации, сообщает пресс-служба команды. Однако, окончательное решение о том, сможет ли Леклер использовать в гонке старую коробку передач будет принято в воскресенье, 23 мая, рано утром, после дополнительных проверок.



Леклер стал победителем квалификации, однако у соперников не получилось показать результат на последней попытке из-за аварии монегаска и красного флага за 18 секунд до конца сессии.



Второе время по итогам квалификации показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Льюис Хэмилтон по итогам квалификации показал седьмой результат.



Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е время. Напарник россиянина Мик Шумахер стал двадцатым — он в квалификации не участвовал.

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