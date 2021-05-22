Шварцман прокомментировал четвёртый результат в третьей гонке Формулы-2 в Монако

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал итоги третьей гонки этапа Формулы-2 в Монако, которую он закончил на четвёртой позиции после заминки на обязательном пит-стопе.
«Старт был хорошим. В этот раз температура шин была правильной, равно как и настройки сцепления. В первый поворот мы зашли бок о бок с Пуршером, но я не стал рисковать там всем, поскольку намеревался разыграть стратегическую партию. Большую часть гонки я оставался вблизи лидера, но в середине дистанции начало уходить переднее левое колесо, что повлияло на баланс машины в сторону недостаточной поворачиваемости.
На последних трех кругах перед пит-стопом я начал терять в темпе. На пит-стопе произошла заминка, такое случается, и мы потеряли много времени. И после трех режимов виртуальной машины безопасности было сложно прогреть шины до нужной температуры. В конце я отыграл одну позицию и стал четвертым. Конечно, это не тот результат, на который я надеялся, но мы будем двигаться дальше», — приводит слова Роберта Шварцмана пресс-служба SMP Racing.
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