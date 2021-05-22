В Мексике ранили телохранителя, охранявшего семью Переса

Телохранитель, охраняющий семью пилота «Ред Булл» Серхио Переса, пострадал во время инцидента в Мексике, сообщает Daily Express. Согласно информации мексиканских СМИ, один из телохранителей семьи Перес был ранен в Гвадалахаре. Эту информацию после квалификации Гран-при Монако Формулы-1 подтвердил сам гонщик «Ред Булл».
«На самом деле, была попытка ограбить автомобиль моей охраны, и они ранили одним выстрелом одного из охранников. Они просто пытались ограбить машину, не более того. Телохранитель сейчас в хорошем состоянии. Полиция поймала грабителей. Моя семья в порядке, спасибо за заботу», — прокомментировал происшествие Перес.
В квалификации Гран-при Монако Перес показал девятый результат, в то время как его напарник Макс Ферстаппен стал вторым.
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