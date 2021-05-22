Алонсо ответил, похожа ли авария Леклера на манёвр Шумахера в 2006 году

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал аварию Шарля Леклера на последней попытке в третьем сегменте квалификации Гран-при Монако, ответив на вопрос, похожа ли авария монегаска на то, что сделал Михаэль Шумахер в 2006 году, когда припарковал свою машину в повороте «Раскасс» и тем самым испортил Алонсо и другим пилотам финальные попытки.



«Сегодня это ничего не изменило бы. Думаю, у Ферстаппена был быстрейший первый сектор, но он был единственным. Остальные ехали хуже. Так что не думаю, что из этого нужно создавать какую-то драму. В 2006 году было по-другому, я полагаю. Там многие шли с улучшениями, а аварии не было.



Единственное, насчёт чего можно спорить — можно ли восстановить машину в режиме закрытого парка и стартовать с поула. Но правила позволяют это, все мы знаем это. Думаю, всё в порядке», — приводит слова Алонсо Racefans.