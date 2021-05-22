Риккардо — о проигрыше Норрису секунды: не может быть, что я насколько медленнее

Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Монако на фоне пятого места Ландо Норриса.



«Вероятно, я скорее озадачен и расстроен. Весь уик-энд я в секунде от своего напарника. Не может быть, что я насколько медленнее здесь. Для меня это своего рода загадка. Я не говорю, что должен быть на секунду быстрее, но не помню, когда в последний раз отставал так сильно.



Были круги, когда у меня были хорошие ощущения, я пересекал финишную черту, думая, что круг был неплохим, а оказывался намного позади. У меня сейчас нет ответа. Просто разочаровывает, что такое происходит на трассе, которую я люблю, и где квалификация так важна. Странный уик-энд. У меня не было ощущения, что я уступал так много, нужно это изучить», — приводит слова Риккардо Crash.