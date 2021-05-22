Ферстаппен: наказывать Леклера за эту аварию было бы несправедливо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что было бы несправедливо лишать Шарля Леклера поула из-за того, что он вызвал появление на трассе красных флагов своей аварией.



«Думаю, есть большая разница между ошибкой пилота и аварией и тем, когда гонщик делает это специально. Если бы Шарль припарковал машину на трассе со сломанным крылом, то это одно дело, но в этой ситуации он сначала задел стену, а затем оказался там, где и я уже оказывался дважды.



Да, конечно, меня немного расстраивает эта ситуация, потому что я мог завоевать поул второй попыткой, но это гонки. Сложно заглянуть в будущее, но если ФИА примет решение внести изменения в правила и наказывать за подобные ситуации, то это будет несправедливо, потому что никто не застрахован от подобных оплошностей», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.