Рыданов: многие не смогли стартовать на третьем спецучастке, блуждали

Квадроциклист Антон Рыданов рассказал, как для него сложился первый день Бахи Арчеда — этапа чемпионата России по кросс-кантри ралли. Для Рыданова это всего лишь вторая в карьере гонка.
«Сегодня был интересный, полный приключений день. Думаю, трасса всем без исключения показалась серьезной, насыщенной. Были интересные моменты с внезапными прыжками, когда вроде бы ничего не предвещало и вдруг появлялись серьёзные кочки. Все ребята-квадроциклисты отметили эти моменты. У всех возникли сложности с ориентированием в песках: не могли найти контрольные точки, блуждали. Кто-то раньше, кто-то позже их находил.
У меня возникли небольшие технические проблемы. Удалось их решить, но я потерял достаточно много времени и из-за этого проехал два круга вместо трех. Но я не один такой. Многие не смогли стартовать на третьем спецучастке из-за того, что долго ориентировались. Благо, финиш был по второму спецучастку. И благодаря этому завтра стартуют все, кто сумел добраться до финиша», – приводит слова Рыданова телеграм-канал Cross-Country Rally.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.
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