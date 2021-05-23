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Видео: Ферстаппен и Сайнс реагируют на аварию Леклера

Видео: Ферстаппен и Сайнс реагируют на аварию Леклера
Евгений Кустов
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала два ролика с видеозаписью реакции гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и пилота «Феррари» Карлоса Сайнса на то, что у них не будет возможности завершить свои вторые быстрые круги в решающем сегменте квалификации Гран-при Монако. Из-за аварии лидера сессии Шарля Леклера его конкуренты лишились шанса опередить монегаска и отобрать у него поул-позишен, так как были вывешены жёлтые флаги и затем красный флаг.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

«Черт побери, это был бы отличный круг. А ведь на первом круге я допустил ошибку в десятом повороте, да и сцепление сейчас было выше», — сказал своему инженеру Ферстаппен.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

«Не могу поверить! Так несправедливо. Простите, ребята, но это так несправедливо», — сказал по радио Сайнс.

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