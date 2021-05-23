Бинотто: если у нас будут какие-либо сомнения, нужно будет заменить коробку Леклера

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто не исключил, что его механики всё-таки заменят коробку передач на болиде Шарля Леклера, пусть даже первичные исследования не выявили существенных повреждений коробки после столкновения с отбойником в конце третьего сегмента квалификации Гран-при Монако. Если «Феррари» придётся заменить коробку, то Леклер будет оштрафован и стартует в гонке не с поул-позишен, а с шестого места.
«Мы не будем рисковать. После такой квалификации для нас важно набрать максимальное число очков в общем зачёте и финишировать в гонке. Так что надёжность — ключевой момент. Надёжность остаётся приоритетом. Если у нас будут какие-либо сомнения, то нам определённо нужно будет заменить коробку передач или починить её», — приводит слова Бинотто The Race.
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