Перес объяснил свой провал в квалификации Гран-при Монако

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал лишь девятый результат в квалификации Гран-при Монако Формулы-1. Его напарник по команде Макс Ферстаппен занял второе место.



«Я хорошо прогрессировал в ходе квалификации, а затем, в третьем сегменте, я думал, что сессия получится для меня самой плавной, а она получилась наихудшей. Всё смешалось, я не смог свести всё воедино. Похоже, мы сделали шаг назад и не добились прогресса, которого ожидали. У меня были сильные проблемы с падением температуры шин, мы изменили наш подход к финальной сессии, но всё стало только хуже. А на финальной попытке я попал в трафик на последнем секторе и потерял круг.



Мы знаем, как важна здесь в Монако квалификация, но попробуем сделать максимум возможного, чтобы отыграться завтра», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».