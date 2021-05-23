«Просто ужасно». Хэмилтон надеется на дождь в гонке Гран-при Монако

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящей гонки Гран-при Монако, в которой он будет стартовать седьмым. Это худший квалификационный результат Хэмилтона со времён Гран-при Германии 2018 года.



«Обгонять здесь практически невозможно. Это именно тот случай, когда все движутся с одинаковой скоростью. Разумеется, это делает победу в завтрашней гонке невозможной. Но мы надеемся, что сможем финишировать как минимум на седьмой позиции, но посмотрим, как мы сможем продвигаться вперёд. Не думаю, что это произойдёт, но было бы хорошо, если бы дождь пошёл.



Всё было неплохо в четверг, но после этого мы поменяли настройки и сегодня всё было просто ужасно. Разумеется, нам нужно всё проанализировать. Я бы не сказал, что я расстроен, но я разочарован. Я знаю, что ничего с этим сейчас не могу сделать. Что есть — то есть», — приводит слова Льюиса Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.