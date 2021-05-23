Норрис: планируем финишировать в топ-5 и оставить Хэмилтона и Переса позади
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от гонки на Гран-при Монако. По итогам квалификации британец занял пятое место, его напарник Даниэль Риккардо — 12-е.
«Круг третьего сегмента был определённо одним из лучших в моей карьере. Этого трудно добиться здесь, в Монако. Пятое место — это лучшее, чего мы ожидали. Опередить Переса и Хэмилтона, по крайней мере, было для нас потрясающе. Я очень счастлив.
Какое место планируем занять? Пятое! Парни впереди нас будут быстрее, Хэмилтон и Перес будут быстрее, но раньше мы уже доказывали, что для победы или финиша в первой пятёрке не обязательно иметь лучшую машину. Так что план состоит в том, чтобы оставить их позади», — приводит слова Норриса Sky Sports.
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