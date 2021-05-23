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Никита Мазепин рассказал, что позволило ему резко прибавить на Гран-при Монако

Никита Мазепин рассказал, что позволило ему резко прибавить на Гран-при Монако
Арина Ершова
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что позволило ему резко прибавить на Гран-при Монако.

«Главное, как я провёл неделю между Барселоной и Монако. После Гран-при Испании я отправился в Англию и провёл несколько продуктивных дней с командой. Мы много говорили, встречались и нашли единый подход. Надеюсь, это продолжится и в будущем. Я бы не назвал это новым подходом, но сделал некоторые изменения, которые были необходимы.

Прекрасно понимаю, какой внешний фактор был мне нужен. Я не знал, увеличит ли это мою скорость, но был уверен, что это придаст мне уверенности, которую в конце концов получил. Не могу сказать, что это ощущается как гора с плеч, но это определённо позволяет мне обрести позитивный настрой в преддверии 2022 года», — приводит слова Мазепина GrandPX.news.

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