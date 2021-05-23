Хэмилтон: после уик-энда нам предстоит жёсткий разговор с моими инженерами

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался недоволен работой инженеров во время Гран-при Монако.

«После уик-энда мы проведём жёсткий разговор с моими инженерами. Есть вещи, которые не были сделаны, хотя должны были быть. Но мы извлечём из этого урок и вместе вернёмся более сильными в следующей гонке. Не могу рассказывать об этом слишком много, а также не хочу критиковать команду, но за закрытыми дверями буду это делать. И мы должны работать усерднее.



Мы определённо испытываем трудности с нагревом шин, и в Монако ситуация усугубляется. Здесь нет высокоскоростных участков, и погода стала прохладнее. Поэтому не совсем понимаю, как Валттери смог заставить свои шины работать. Нам предстоит много анализа», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.