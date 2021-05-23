В коробке передач на машине Леклера не найдено повреждений, он стартует с поула

Пилот «Феррари» Шарль Леклер старует с поула в гонке на Гран-при Монако, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

После тщательных проверок в коробке передач на машине Леклера не было найдено повреждений, поэтому он стартует с поул-позиции согласно результатам квалификации.

Леклер стал победителем квалификации, однако у соперников не получилось показать результат на последней попытке из-за аварии монегаска и красного флага за 18 секунд до конца сессии. Первичные исследования не выявили существенных повреждений коробки передач после столкновения с отбойником. Но если «Феррари» пришлось бы заменить коробку, то Леклер был бы оштрафован и стартовал в гонке не с поула, а с шестого места.

Начало гонки на Гран-при Монако запланировано на 16:00 мск.