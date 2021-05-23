В коробке передач на машине Леклера не найдено повреждений, он стартует с поула

Пилот «Феррари» Шарль Леклер старует с поула в гонке на Гран-при Монако, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
После тщательных проверок в коробке передач на машине Леклера не было найдено повреждений, поэтому он стартует с поул-позиции согласно результатам квалификации.
Леклер стал победителем квалификации, однако у соперников не получилось показать результат на последней попытке из-за аварии монегаска и красного флага за 18 секунд до конца сессии. Первичные исследования не выявили существенных повреждений коробки передач после столкновения с отбойником. Но если «Феррари» пришлось бы заменить коробку, то Леклер был бы оштрафован и стартовал в гонке не с поула, а с шестого места.
Начало гонки на Гран-при Монако запланировано на 16:00 мск.
- 23 мая 2021
-
13:40
-
12:46
-
12:00
-
11:53
-
11:15
-
10:52
-
09:44
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:22
-
00:18
-
00:07
- 22 мая 2021
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:35
-
23:29
-
22:57
-
21:10
-
20:51
-
20:14
-
20:09
-
19:43
-
19:25
-
18:35
-
17:53
-
17:49
-
17:05
-
15:47
-
15:00
-
14:50
-
14:17
-
14:15
-
14:14