Авария Мика Шумахера в Монако обойдётся «Хаасу» в $ 300–500 тыс.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос о том, сколько денег команда потратит на ремонт автомобиля Мика Шумахера после его аварии в Монако. Немец разбил машину в третьей тренировке и не смог принять участия в квалификации.

«У меня нет точных цифр, но от трёх до пяти сотен тысяч долларов. Примерно столько это стоит. Как я всегда говорил, одно только переднее крыло стоит 150 тысяч.



Подобное всегда разочаровывает, потому что самое важное в Монте-Карло — это квалификация. И этот этап проходит только один раз в году.



Квалификация здесь совсем другая — короткая трасса, много трафика. Он мог бы обрести уверенность, научиться уходить с дороги и всё такое. Он упустил эту возможность, что никогда не бывает хорошо. Опыт пошёл бы ему на пользу в следующий раз, когда он вернётся сюда, это точно», — приводит слова Штайнера RaceFans.