Шарль Леклер потерял поул на Гран-при Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер потерял поул в гонке на Гран-при Монако из-за проблем с коробкой передач.

«У нас возникла проблема, и мы не выехали на решётку. Мы постараемся решить эту проблему», — сказал спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис директору гонки.

Если технические неполадки удастся устранить, Леклер стартует с пит-лейна. Поул перейдёт к гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, за ним на решётке расположатся Валттери Боттас («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари»).

Леклер проехал круг, после чего механики закатили его обратно в боксы. «Нет, нет, нет, ребята. Коробка», — сказал Шарль по радиосвязи.

Леклер стал победителем квалификации, однако у соперников не получилось показать результат на последней попытке из-за аварии монегаска и красного флага за 18 секунд до конца сессии. Первичные исследования не выявили существенных повреждений коробки передач после столкновения с отбойником. Но если «Феррари» пришлось бы заменить коробку, то Леклер был бы оштрафован и стартовал в гонке не с поула, а с шестого места. Перед гонкой в команде сообщили, что проблем с коробкой обнаружено не было.