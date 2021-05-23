Шарль Леклер не стартует на Гран-при Монако из-за проблем с коробкой передач

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не стартует в гонке на Гран-при Монако из-за проблем с коробкой передач.
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Леклер проехал круг, после чего механики закатили его обратно в боксы. «Нет, нет, нет, ребята. Коробка», — сказал Шарль по радиосвязи.
Поул перейдёт к гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, за ним на решётке расположатся Валттери Боттас («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари»).
Леклер стал победителем квалификации, однако у соперников не получилось показать результат на последней попытке из-за аварии монегаска и красного флага за 18 секунд до конца сессии. Первичные исследования не выявили существенных повреждений коробки передач после столкновения с отбойником. Но если «Феррари» пришлось бы заменить коробку, то Леклер был бы оштрафован и стартовал в гонке не с поула, а с шестого места. Перед гонкой в команде сообщили, что проблем с коробкой обнаружено не было.
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