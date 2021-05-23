В «Мерседесе» объяснили причину схода Боттаса на Гран-при Монако
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В «Мерседесе» объяснили причину схода пилота Валттери Боттаса на Гран-при Монако. Пресс-служба команды в «Твиттере» пояснила, что гайка на колесе финна прикипела, что сделало невозможным замену покрышки на пит-стопе.
Таким образом, Боттас вынужден был прекратить борьбу на Гран-при Монако. Напомним, обладатель поула Шарль Леклер из «Феррари» вовсе не стартовал. На установочном круге выяснилось, что коробка передач на болиде монегаска неисправна. На данный момент в гонке лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Напарник Боттаса, лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон занимает седьмое место.
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