В «Мерседесе» объяснили причину схода Боттаса на Гран-при Монако

В «Мерседесе» объяснили причину схода пилота Валттери Боттаса на Гран-при Монако. Пресс-служба команды в «Твиттере» пояснила, что гайка на колесе финна прикипела, что сделало невозможным замену покрышки на пит-стопе.

Таким образом, Боттас вынужден был прекратить борьбу на Гран-при Монако. Напомним, обладатель поула Шарль Леклер из «Феррари» вовсе не стартовал. На установочном круге выяснилось, что коробка передач на болиде монегаска неисправна. На данный момент в гонке лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Напарник Боттаса, лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон занимает седьмое место.