Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако Ф-1, Хэмилтон — седьмой, Мазепин — 17-й

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако Ф-1, Хэмилтон — седьмой, Мазепин — 17-й
Микаил Гусейнов
Комментарии

На городской трассе в Монте-Карло завершился Гран-при Монако Формулы-1. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место завоевал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который принёс «Скудерии» первый подиум в сезоне. Топ-3 замкнул Ландо Норрис на «Макларене».

Льюис Хэмилтон финишировал лишь на седьмом месте, в результате чего утратил первое место в общем зачёте, уступив его Максу Ферстаппену. Напарник британца Валттери Боттас сошёл. Обладатель поула Шарль Леклер вовсе не стартовал из-за неисправности коробки передач.

Никита Мазепин на «Хаасе» финишировал 17-м, его напарник Мик Шумахер стал 18-м.

Формула-1. Гран-при Монако

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +8,968
3. Ландо Норрис («Макларен») +19,427
4. Серхио Перес («Ред Булл») +20,490
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +52,591
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +53,896
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.08,231
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Антони Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +3 круга
19. Валттерри Боттас («Мерседес») — не финишировал
20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.

Формула-1 2021. Этап 5, Монте-Карло, Монако
Гран-при Монако. Гонка
23 мая 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:38:56.820
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+8.968
3
Ландо Норрис
McLaren
+19.427
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021