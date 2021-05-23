Ферстаппен выиграл Гран-при Монако Ф-1, Хэмилтон — седьмой, Мазепин — 17-й

На городской трассе в Монте-Карло завершился Гран-при Монако Формулы-1. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место завоевал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который принёс «Скудерии» первый подиум в сезоне. Топ-3 замкнул Ландо Норрис на «Макларене».
Льюис Хэмилтон финишировал лишь на седьмом месте, в результате чего утратил первое место в общем зачёте, уступив его Максу Ферстаппену. Напарник британца Валттери Боттас сошёл. Обладатель поула Шарль Леклер вовсе не стартовал из-за неисправности коробки передач.
Никита Мазепин на «Хаасе» финишировал 17-м, его напарник Мик Шумахер стал 18-м.
Формула-1. Гран-при Монако
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +8,968
3. Ландо Норрис («Макларен») +19,427
4. Серхио Перес («Ред Булл») +20,490
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +52,591
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +53,896
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.08,231
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Антони Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +3 круга
19. Валттерри Боттас («Мерседес») — не финишировал
20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.
- 23 мая 2021
-
18:46
-
18:41
-
18:39
-
18:34
-
18:30
-
18:21
-
18:18
-
18:14
-
17:54
-
17:44
-
17:27
-
17:04
-
16:33
-
15:44
-
15:33
-
14:59
-
13:40
-
12:46
-
12:00
-
11:53
-
11:15
-
10:52
-
09:44
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:22
-
00:18
-
00:07
- 22 мая 2021
-
23:48
-
23:41
-
23:37
-
23:35
-
23:29
-
22:57