Ферстаппен выиграл Гран-при Монако Ф-1, Хэмилтон — седьмой, Мазепин — 17-й

На городской трассе в Монте-Карло завершился Гран-при Монако Формулы-1. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место завоевал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, который принёс «Скудерии» первый подиум в сезоне. Топ-3 замкнул Ландо Норрис на «Макларене».

Льюис Хэмилтон финишировал лишь на седьмом месте, в результате чего утратил первое место в общем зачёте, уступив его Максу Ферстаппену. Напарник британца Валттери Боттас сошёл. Обладатель поула Шарль Леклер вовсе не стартовал из-за неисправности коробки передач.

Никита Мазепин на «Хаасе» финишировал 17-м, его напарник Мик Шумахер стал 18-м.

Формула-1. Гран-при Монако



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Карлос Сайнс («Феррари») +8,968

3. Ландо Норрис («Макларен») +19,427

4. Серхио Перес («Ред Булл») +20,490

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +52,591

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +53,896

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.08,231

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

10. Антони Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг

13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

14. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

17. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга

18. Мик Шумахер («Хаас») +3 круга

19. Валттерри Боттас («Мерседес») — не финишировал

20. Шарль Леклер («Феррари») — не стартовал.