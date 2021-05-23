Ферстаппен впервые в карьере возглавил общий зачёт Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые в карьере возглавил общий зачёт, сообщает пресс-служба Формулы-1 на странице в «Твиттере».

Нидерландцу удалось это сделать благодаря победе на Гран-при Монако. После этого успеха в активе Ферстаппена 105 очков, у его ближайшего преследователя, Льюиса Хэмилтона, 101 очко.

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Напомним, Макс Ферстаппен выступает в Формуле-1 с 2015 года. Карьеру в Ф-1 он начинал в составе «Торо Россо», а в ходе сезона-2016 ему дали место в «Ред Булл», где он заменил Даниила Квята. Победа в Монако стала для Ферстаппена одиннадцатой в карьере в Формуле-1. Кроме того, он ещё 15 раз завоёвывал подиум. Минувший сезон Макс завершил на третьем месте в общем зачёте.