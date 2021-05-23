Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Монако Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Монако Формулы-1 на уличной трассе в Монте-Карло. Больше всего голосов получил пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, представляющий Германию. Немец занял в квалификации восьмое место, а в гонке благодаря верной тактике с оттянутым пит-стопом опередил Льюиса Хэмилтона и Пьера Гасли и финишировал на пятой позиции. Сразу после остановки Феттель отбил атаку француза и затем оторвался от него.



На подиум Гран-при Монако Формулы-1 поднялись нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс и британский представитель «Макларена» Ландо Норрис. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в своей пятой гонке в Формуле-1 занял 17-е место.